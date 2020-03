Pedro Melvill de Araújo foi outro madeirense em acção no Rali Serras de Fafe e Felgueiras, que se realizou sexta e sábado. O oficial de provas da Federação Internacional do Automóvel (FIA) é o coordenador da Zona Ibérica do Troféu de Ralis.

“Há uns cinco anos a FIA alterou a formatação do Troféu de Ralis e criou várias zonas. Agora são sete, das quais faz parte a zona ibérica, com...