Museu de Arte Sacra apoiado por ProMuseus

O Museu de Arte Sacra do Funchal (MASF) recebeu uma verba ligeiramente superior a 8.000 do ProMuseus que será usada para a dotar o espaço de nova sinalética e bancos no interior e para a colocar lonas na fachada Norte do edifício, permitindo melhor identificação do prédio a partir da Praça do Município. Entre as novidades está também um novo logótipo, que já está em uso e será apresentado no decorrer de ‘As Conferências do Museu’, que se realizam este ano a 12 e 13 de Março e que trazem ao funchal Luís Raposo, o presidente do Conselho Internacional de Museus (International Council of Museums International – ICOM) - Europa.

A verba de 8.169,56 euros foi atribuída ao projecto ‘MASF mais acessível’, no âmbito de uma candidatura submetida ao programa de apoio a museus da Rede Portuguesa de Museus, na categoria Acessibilidade e Inclusão. Vai melhorar a comunicação da instituição com o exterior e com o visitante. Dos 46 projectos submetidos, 45 receberam apoio na edição de 2019, num total de 639.096,73 euros.

O evento ‘As Conferências do Museu’ é um espaço de partilha de conhecimentos e experiências promovido pelo MASF em torno das questões e necessidades dos museus. Este ano é dedicado ao tema ‘Museografia: Espaços e discursos’.

A conferência de abertura é de Luís Raposo. O presidente do ICOM-Europa vai abordar ‘Definição de museu, funções museológicas e museografia: Ou de como ‘anda tudo ligado’’. Além dele participam nos trabalhos do primeiro dia Ana Kol, em representação do Museu Nacional de Arte Antiga, mais propriamente da Galeria de Têxteis deste museu; Mariano Piçarra, da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e Fundação Calouste Gulbenkian; Teresa Morna, do Museu de São Roque, em Lisboa; e Fernanda Cavalheiro, da empresa Overshoot Design. Da Madeira, integram o programa Francisco Clode, que vai apresentar ‘A Museografia como interpretação de um Lugar/ O Convento de Santa Clara do Funchal’, e Teresa Pais, do Museu Quinta das Cruzes, no papel de moderadora. A abertura da edição de 2020 está a cargo do director do MASF, João Henrique Silva e durante a manhã será apresentado ainda o MASF Journal, uma publicação com os contributos da edição do ano anterior.

O conferencista principal do segundo dia é Francisco Providência, artista, designer e docente da Universidade de Aveiro. Os trabalhos continuam depois com Susana Rosmaninho, da Associação Contentor +e Conteúdo e uma abordagem entre a arquitectura e museologia; com Susana Gonzaga, da Universidade da Madeira, que vai abordar a importância do Património e Cultura no ensino do Design; com Francisco Pimentel, da Direcção Regional da Cultura dos Açores, sobre o papel do arquitecto na construção discursiva; e com Paulo Providência, da Universidade de Coimbra, que traz á Madeira o caso da museografia do tesouro-museu da Sé de Braga.

O programa deste ano inclui uma visita técnica ao Museu de História Natural do Funchal com Manuel Biscoito e Ricardo Araújo, deste museu, e com Susana Jesus e Miguel Malaguerra do atelier MSB Arquitectos.

As inscrições já estão abertas, decorrem até 13 de Março. Até ao dia 10 de Março são mais baratas, custam 30 euros para o público em geral, 20 para profissionais de museus, 15 para estudantes e desempregados e para os participantes com póster. A estes valores, acrescem 10 euros se as inscrições forem realizadas nos dias 11, 12 ou 13 de Março.