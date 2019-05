Três dias para meter mãos à massa

Há mais na piza e nas massas do que farinha e recheio. Há solidariedade, há celebração, há música, gastronomia e prémios tudo combinado na II edição do Festival Italiano, uma iniciativa nacional promovida pela Associazione Sapori Italiani estendida à Madeira numa parceria com a Câmara Municipal do Funchal e com a Mercearia dos Avós. A festa estará no Jardim do Almirante Reis, à...