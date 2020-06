Troféu de Karting integra três provas

A Associação de Karting da Madeira (AKM) divulgou ontem o seu novo calendário de provas para 2020, naturalmente encurtado em relação ao formato inicial, na sequência da pandemia da covid-19.

O reformulado Troféu de Karting da Madeira, que foi elaborado tendo em conta as ideias e sugestões dos sócios, será constituído por três provas, todas elas agendadas para o último trimestre do ano, no Kartódromo do Faial.

A primeira competição da época, denominada Faial 1, está marcada para 11 de Outubro. Cerca de um mês depois, a 8 de Novembro, cumpre-se o circuito Faial 2, enquanto a última prova, Faial 3, irá decorrer a poucos dias do Natal, mais concretamente a 20 de Dezembro.

Esta última prova tem pontuação a dobrar, sendo também pontuável para a Taça da Madeira deste ano.

Refira-se, ainda, que ficou estabelecido que os pilotos poderão usar um jogo de pneus para as duas primeiras provas e um outro para a Taça da Madeira.

Treinos em sistema rotativo

Entretanto, a AKM implementou um plano de treinos para os pilotos que competem nas várias categoria, que se encontram em vigor desde o fim-de-semana de 23 e 24 de Maio.

Este plano tem permitido que os pilotos das várias categorias tenham acesso ao Kartódromo do Faial para a realização dos seus treinos, em sistema rotativo de horários distintos, por forma a respeitar as normas de segurança definidas pelas entidades de saúde.

Assim, na manhã de hoje, entre as 9 e as 13 horas, a pista está reservada aos pilotos da categoria super cadete, enquanto os cadetes poderão evoluir no período da tarde, das 14 às 18 horas.

Amanhã, os pilotos das categorias max/master têm a pista atribuída na parte da manhã, enquanto à tarde será a vez de os juniores poderem realizar os seus treinos.

Este plano definido pela AKM vigora em todos os fins-de-semana, como se disse, num sistema rotativo. Os pilotos podem ainda utilizar o kartódromo durante a semana, mas neste caso através de uma marcação prévia.