O Museu de Arte Sacra do Funchal (MASF) recebeu uma verba ligeiramente superior a 8.000 do ProMuseus que será usada para a dotar o espaço de nova sinalética e bancos no interior e para a colocar lonas na fachada Norte do edifício, permitindo melhor identificação do prédio a partir da Praça do Município. Entre as novidades está também um novo logótipo, que já está em uso e será apresentado...