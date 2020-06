“As aprovações na Assembleia da República são um grão ínfimo nas necessidades dos madeirenses, decorrentes das dificuldades que estão a emergir”, afirma Carlos Pereira. O deputado do PS-M e vice-presidente da bancada reagia, assim, à aprovação dos diplomas do PSD e do CDS sobre os limites de endividamento e prestações do empréstimo do PAEF. Propostas que tiveram os votos favoráveis...