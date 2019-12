Madeira agradece apoio da GNR nas tragédias

Os agradecimentos dos representantes da Assembleia Legislativa da Madeira, Governo Regional e Câmara do Funchal à ajuda prestada pelos militares da GNR nas tragédias do 20 de Fevereiro de 2010 e nos incêndios florestais de 2016 marcaram, ontem, as celebrações do centenário da presença daquela força de segurança no nosso arquipélago.

O vice-presidente do parlamento, Victor Freitas,...