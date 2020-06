O Turismo da Madeira está a pedir a todos quantos possam para votarem na Madeira como melhor destino insular da Europa, na 27.ª edição dos World Travel Awards (WTA), num vídeo que foi partilhado nas redes sociais da plataforma Visit Madeira.

O vídeo com várias imagens idílicas da Madeira e do Porto Santo aponta para as razões porque o voto dos internautas deve ir para o destino....