Evento BWM e MINI faz disparar vendas

No final de 2019 a concessionária BMW e da Mini na Região prevê uma subida nas vendas destas marcas de automóvel entre “2 a 3% relativamente ao volume de comercialização face ao ano passado”, mas os próximos três podem ajudar a melhorar a estimativa que ficou registada durante o evento Vip BMW Premium Selection que decorre até domingo nas instalações rua D. Ernesto Sena de Oliveira.

Uma oportunidade para o patrão da MM sustentar que a “estabilidade do sector” e o acréscimo do “poder de compra” dos madeirenses estão a ser “dois factores cruciais” e que “estão a influenciar a escolha para a compra de um BMW ou de um Mini”.

O Vip BMW Premium Selection reúne uma centena de automóveis sendo este o melhor momento para “conhecer e adquirir viaturas com um desconto adicional até 18 mil euros”, explicou Duarte Carvalho, lembrando que esta iniciativa decorre pela sexta edição consecutiva na Madeira, totalmente diferente de qualquer outro evento: “Esta é uma oportunidade única para conhecer a gama BMW Premium Selection e adquirir uma viatura com um desconto francamente significativo, além das respectivas garantias que dispomos”, atesta.

Como cliente VIP poderá conhecer as ofertas Premium Selection usados de selecção. Terminado este evento os veículos remanescentes serão expostos a preço de venda ao público, ou seja sem desconto que estes dias terão, daí que as vantagens seja muito apetecíveis, prova, frisa, foram as últimas edições em que o empresário não esconde as boas vendas registadas.

“No ano passado chegamos a vender 55 carros, não sendo excelente, foi muito bom para a empresa”, reconheceu lançando o derradeiro para convidar os fãs destas duas marcas a assistir o que de melhor se faz neste tipo de acções.