Ao contrário das sessões plenárias recentes, ontem, na Assembleia Legislativa, foi dia de aprovações por unanimidade ou por consensos alargados. Entre os diplomas com a aprovação de todos os deputados estiveram a proposta do governo para modernização do ‘governo digital’ e o ‘Apoiar+’, proposto pelo PSD. Este programa prevê a atribuição de equipamentos para pessoas com deficiência...