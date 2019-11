PS quer taxas aeroportuárias avaliadas

Os deputados do PS-M à Assembleia da República submeteram um projecto de resolução recomendando ao Governo que seja feita, com carácter de urgência, uma avaliação do princípio da convergência das taxas aeroportuárias, acordada em 2013 entre o Estado, a ANA, a Vinci e a Região.

Tal como recordam os proponentes da proposta, Carlos Pereira, Olavo Câmara e Marta Freitas, o Decreto Regulamentar...