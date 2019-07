BBC traz uma das festas europeias mais ‘calientes’

Esta quarta-feira, o Barreirinha Bar Café (BBC), no Largo do Socorro, sugere um fim de tarde “bem caliente” e transfigura por completo o seu repertório.

De acordo com a gerência do espaço, o mês de Julho é para acabar “em grande” e para tal a Esplanada do Atlântico recebe o artista Pedrolito Radioglobal, naquela que é uma estreia absoluta na calçada do Socorro.

O reggaetón está assim...