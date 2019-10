Navalista faz história

Numa clara aposta, há cerca de duas décadas, em criar um departamento de vela adaptada no clube, o clube Naval do Funchal viu, no passado sábado em Portimão o reconhecimento de um longo e duro trajecto com a estreia de três atletas num Campeonato da Europa da especialidade, e com a estreia da conquista de uma medalha por parte da atleta feminina Mónica Mendonça.

A competir na classe...