O canoísta madeirense Bernardo Pereira, do Clube Naval da Calheta, venceu a prova de juniores da Atlantic Ocean Surfski World Cup, competição de surfski disputada ontem em Lanzarote, nas ilhas Canárias.

Apesar de ter terminado as duas primeiras etapas no segundo lugar da classificação, com um atraso de 1 minuto e 12 segundos relativamente ao líder, Bernardo Pereira viria a realizar...