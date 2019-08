Há motivos para abancar na Casa da Cultura de Santa Cruz, no emblemático espaço Quinta do Revoredo, pelo menos até ao final de Agosto. Tudo porque às sextas-feiras, entre as 21h30 e a 00h30, há cinema ao ar livre, com a 4.ª edição do ‘SANTAcurtas’ a ser projectada na tela deste festival de curtas-metragens que tem vindo a ganhar cada vez mais espaço na agenda de muitos apaixonados...