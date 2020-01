‘Música nos Museus’ com 14 concertos

A 3.ª temporada do projecto ‘Música nos Museus’ prevê, para este ano, 14 concertos nos museus municipais, sendo esperada ‘casa cheia’. Isto a contar pela enorme procura registada nas edições anteriores.

Estes espectáculos serão protagonizados por artistas locais, à semelhança dos anos anteriores, com um concerto intimista por mês, alternadamente em ambos os museus, normalmente na última sexta-feira de cada mês, pelas 19 horas. Terão ainda lugar dois concertos à segunda-feira, um por ocasião do Dia Internacional dos Museus, a 18 de Maio, e outro no Dia Internacional do Turismo, a 28 de Setembro.

Norberto Lobo fará a abertura da edição 2020 do ‘Música nos Museus’, que acontece já esta sexta-feira, dia 31 de Janeiro, no Museu Henrique e Francisco Franco (MHFF), seguindo-se a actuação de Mariana Camacho, no dia 28 de Fevereiro, no Museu ‘A Cidade do Açúcar’.

Já no dia 27 de Março, o MHFF recebe a Orquestra de Ponteado, ao passo que, a 24 de Abril, a Associação Cultural ComCordas actua no Museu ‘A Cidade do Açúcar’.

Por sua vez, o Museu Francisco Franco recebe, no Dia Internacional dos Museus, a 18 de Maio, o Ensemble Orchestra Quartet, ao passo que o Triola - Quarteto de Cordas de Pedro Marques encerra o primeiro semestre no ‘Museu do Açúcar’, no dia 26 de Junho.

No dia 31 de Julho, o MHFF acolhe a Madeira Jazz Collective e, a 28 de Agosto, o Quarteto Moritz actua no Museu ‘A Cidade do Açúcar’.

Sara Freitas Faria, Márcio Faria, Pedro Temtem e Mikolaj Lewkowicz juntam-se, no Museu Francisco Franco, no dia 25 de Setembro, sendo este o único mês do ano com duplo concerto: a 28 de Setembro, por ocasião do Dia Internacional dos Museus.

Alisa Godova será a surpresa da programação 2020, com um concerto no ‘Museu do Açúcar’, que a 27 de Outubro recebe ainda Slobodan & Pedro Marques.

A 28 de Novembro, a Percussão – Orquestra Clássica da Madeira actua no Museu Henrique e Francisco Franco, com a edição 2020 a ter encerramento marcado para dia 18 de Dezembro no Museu ‘A Cidade do Açúcar’, com Joves Band.

A entrada para os concertos é grátis, limitada a 50 pessoas, sendo necessário o levantamento de bilhete.

Recorde-se que, nas duas edições anteriores, o ‘Música nos Museus’ contou com 1500 espectadores nos 26 concertos de 70 artistas diferentes.

O projecto foi apresentado ontem, no Museu ‘A Cidade do Açúcar’. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, esteve presente na iniciativa, tendo dito que este evento é uma aposta ganha. “Esta foi uma aposta ganha e é uma oferta cultural complementar de maneira a que quem o assiste possa também participar através dos concertos comentados que nos transportam para a criação artística. Têm o intuito de aliar estes dois espaços, com todo o seu espólio museológico, à musicalidade, aos artistas, e no fundo, permitir que se ofereça à população uma experiência impar àquela que é a normal num concerto, salientou.