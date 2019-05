Tribunal decreta “reintegração imediata”

O professor de Geografia Joaquim Sousa, suspenso há dois meses e meio pela Secretaria Regional da Educação (SRE), apresentou-se ontem ao serviço, na Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos de Santo António, por indicação do Tribunal Administrativo do Funchal.

Em declarações ao DIÁRIO, diz que cumpriu com a decisão do tribunal que ordenou a sua “reintegração imediata”.

Neste seu regresso...