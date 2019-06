ABM chega mais longe através de portal nacional

O Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM) já faz parte da rede do Portal Português de Arquivos (PPA), onde estão outros 35 arquivos aderentes e onde pode encontrar informação proveniente desses repositórios para consulta, fazendo o PPA também a ponte com o Portal Europeu de Arquivos e com a Europeana. O protocolo entre a Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das...