Ponto e Vírgula seguro por mais quatro anos

A Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, o DIÁRIO e o Centro Comercial La Vie comprometeram-se ontem na continuação por mais quatro anos, pelo menos, do projecto escolar Ponto e Vírgula. A assinatura do protocolo entre as partes decorreu na Escola Dr. Ângelo Augusto da Silva, onde tudo começou. Nestes primeiros quatro anos o Ponto e Vírgula chegou a mais de mil alunos,...