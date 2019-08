‘Dançando com a Diferença’ esgota HAU

O grupo ‘Dançando com a Diferença’ volta a esgotar salas com ‘Happy Island’, coreografia da artista suíço-espanhola La Ribot. Desta vez foi em Berlim onde esta companhia de Dança Inclusiva apresentou-se no TANZ IM AUGUST – Festival Internacional de Dança de Berlim, desde a última quinta-feira.

O último espectáculo no âmbito deste festival decorre hoje e tal como os dois anteriores,...