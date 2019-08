Aí vem mais um dos formatos humorísticos de interesse com a chancela do colectivo madeirense 4Litro. Trata-se do segundo capítulo da ‘Praça do Cabouco’, na prática uma ‘sitcom’, abreviatura de ‘situation comedy’ (numa tradução livre, “comédia de situação”), que designa uma série de televisão, gravada em frente a uma plateia ao vivo, com personagens comuns onde existem uma ou mais...