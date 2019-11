As actividades do Desporto Escolar, coordenadas pela DSDE, arrancaram em força no passado sábado para os alunos do II, III Ciclos e Secundário.

No atletismo, por exemplo, realizou-se na pista da Ribeira Brava o 1.º Torneio de Abertura Escolar e em paralelo a 1ª Taça de Benjamins. No primeiro caso, de notar que pela primeira vez estiveram presentes juízes devidamente credenciados...