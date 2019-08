A tradição do festival das flores começou em 1902, para comemorar a coroação de Edwardo VII e da rainha Alexandra, (que desfilaram num carro coberto de flores), sendo que os moradores na época utilizaram as flores decorativas numa “batalha”. Desde então, todos os anos ocorre um desfile de carros decorados com flores. Durante os períodos da I e II Grande Guerra, os desfiles foram...