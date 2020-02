O recuo de Nanu, no jogo de sábado no Jamor, frente ao Belenenses SAD, para a posição de lateral direito não terá trazido à equipa os benefícios que, certamente, José Gomes ansiava. Ainda por cima, a decisão foi tomada na véspera do jogo, quando foi aferida a impossibilidade de Bebeto dar o seu contributo à equipa por lesão e após toda uma semana em que o jogador luso-guineense...