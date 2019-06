Ana Costa e Daniel Pombo vencem Taça de Portugal

Os atletas madeirenses do Ciclo Madeira Ana Costa, na Elite feminina, e Daniel Pombo, nos Master 30, conquistaram a Taça de Portugal de Downhill, após a realização da quinta e última prova do calendário, disputada no último fim-de-semana em Tarouca. Emanuel Pombo, igualmente do Ciclo Madeira, terminou no terceiro lugar da Elite masculina, onde Pedro Silva, do Caniço Riders, foi...