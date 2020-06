Hoje é um dia especial para Ruben Aguiar. Isto porque o cantor madeirense lança o tema ‘Quem não come em casa’, o primeiro ‘single’ do álbum de originais ‘1963’, que é dedicado ao pai, Armando Aguiar, que já faleceu. A apresentação da música e respectivo ‘videoclip’ acontece, logo à noite, pelas 20 horas, na Cantina El Mexicano, no Centromar.

“O lançamento do CD, o primeiro de originais,...