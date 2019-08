Reciclagem aumenta 20% na Madeira

De acordo com os últimos dados disponibilizados pela Direcção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente (DROTA), a quantidade de resíduos enviado pela Região Autónoma da Madeira (RAM) para reciclagem tem vindo a aumentar, sucessivamente, nos últimos anos.

Ao DIÁRIO, a Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais (SRA) recorda que tem vindo a realizar, desde 2015, acções...