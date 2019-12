O inquérito ‘Hotelaria – Natal e Réveillon 2019/20’, divulgado, esta quinta-feira, pela AHP - Associação da Hotelaria de Portugal, destaca a “explosão” do mercado americano em Portugal.

Até este ano, os Estados Unidos não aparecia no ‘top 3’ dos principais mercados emissores de turistas e entra agora directamente para a terceira posição no Natal, ex aequo com o Reino Unido, e para...