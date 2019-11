CAB vence Ovarense em jogo complicado

Um excelente desempenho no último ‘quarto’ de jogo, onde fez um parcial de 25-10, permitiu ao CAB Madeira operar uma reviravolta frente à Ovarense e conquistar a sua terceira vitória na Liga Portuguesa de Basquetebol masculino (81-76).

Neste jogo realizado ontem à tarde no Pavilhão do CAB, a equipa de João Paulo Silva esteve em situação de desvantagem desde metade do primeiro período,...