Chama-se Ticket to Ride - a Tribute to The Beatles e é o mais recente projecto musical a nascer na Madeira. Constituída por músicos madeirenses, esta nova banda tem como objectivo prestar um tributo tão fiel quanto possível a uma das mais conhecidas bandas de pop/rock de todos os tempos, influência para milhares de grupos em todo o Mundo.

Partindo de um sonho e de uma ideia original...