Estratégia ensaiada com treino na Camacha

O plantel do Nacional deu continuidade, ontem de manhã, no campo da Direcção Regional de Juventude e Desporto (DRJD), na Camacha, à preparação para o jogo do próximo domingo, com o Sporting da Covilhã.

Um treino onde o técnico alvinegro ensaiou a estratégia a utilizar frente aos serranos, num encontro que vai opor duas equipas que dividem a segunda posição desta II Liga, ambas com...