“Mais importante é termos craques para a vida”

Vanda Ramalho, a Fundadora da Associação Nacional de Futebol de Rua, está na Madeira para participar, esta tarde, no V Encontro de Voluntário, que se realiza, a partir das 14 horas, no Centro de Congressos da Madeira.

A assistente social é a convidada principal no evento de celebração do Dia Internacional do Voluntário, onde será oradora no painel ‘Do voluntariado juvenil ao futebol...