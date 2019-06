‘Porsche Day’ apresenta vários modelos icónicos

Entre 25 a 30 modelos icónicos da Porsche vão estar em exposição no próximo sábado, entre as 10 e as 20 horas, no parque de estacionamento do Casino da Madeira, no âmbito do ‘Porsche Day’. Trata-se de uma iniciativa do Porsche Club Madeira, destinada a todos os sócios, simpatizantes e apaixonados da marca.

Esta exposição visa aproximar a marca do público em geral e, por isso mesmo,...