DGArtes apoia três entidades da Região

Três entidades madeirenses vão ser apoiadas pela Direcção-Geral das Artes (DGArtes) em 2020/2021. De acordo com os resultados provisórios dos concursos sustentados, a Porta 33, o Teatro Feiticeiro do Norte e o Dançando com a Diferença serão as entidades apoiadas para o próximo biénio, num total de 420.422 euros, mais 69% do que no biénio anterior (quando foram atribuídos 249.147...