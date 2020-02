A Ponta do Pargo venceu ontem à tarde o São Roque por 3-2, num confronte entre equipas madeirense, a contar para a 18.ª jornada da I Divisão masculina de ténis de mesa, disputado no Centro Cívico da Ponta do Pargo.

Um resultado importante para a equipa da Ponta do Pargo, que procura pontos para subir na classificação e deixar os últimos lugares.

A vitória da equipa da zona Oeste da...