Marquinhos Gomes foi o melhor marcador da Divisão de Honra de futsal na época passada e ontem recebeu o prémio Coca-Cola European Parterns Portugal. Apontou 29 golos no campeonato 2017/2018 com a camisola do São Roque do Faial. Por isso, na hora da distinção também destaca o “colectivo” agradecendo aos colegas da sua anterior equipa. “Tem um significado especial e é também uma responsabilidade”,...