Realizou-se no passado sábado a Super Copa de Vigo, organizado pela Federación Galega de Judo, onde Marco Vieira, do Judo Clube da Madeira, lutou na categoria de -81Kg, no escalão de cadetes (15-17 anos), conquistando um honroso segundo lugar.

Foram quatro combates bem disputados, tendo Marco Vieira vencido um combate por Wazari (meio ponto) e os dois combates seguintes por Ippon...