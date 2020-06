FPAK definiu regras para a competição

A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) definiu as regras para o regresso das competições de circuito, entre as quais se integram o karting, no âmbito do seu Plano de Contingência de Competição, elaborado pela Comissão Médica federativa, de acordo com as directrizes da Direção Geral de Saúde (DGS).

Segundo a FPAK, as provas de circuito deverão ser realizadas “sem público ou com zonas destinadas ao público com limitações do número de pessoas, devidamente vigiadas por elementos das forças policiais, desde que cumpridas todas as normas de segurança preconizadas pelas DGS para estas situações”.

Especificamente em relação ao karting, a FPAK determina que os pilotos “devem mudar de roupas nas suas viaturas ou num espaço definido para o efeito, recolhendo os seus pertences de imediato”, sublinhando que, quando não estiverem a pilotar, o uso de equipamentos de protecção individual (EPI) “é de carácter obrigatório”.

Por outro lado, a federação define que o acesso ao ‘paddock’ e boxes “deve ser limitado aos elementos credenciados pela equipa e oficiais de prova”, devendo estes espaços estar isolados e com acesso condicionado, salvaguardando-se ainda que “o uso de EPI e o distanciamento social devem ser cumpridos”.

Por outro lado, “dentro do espaço da boxe só é permitida a entrada do piloto e do mecânico”, devendo ainda ser providenciado álcool gel para cada um dos mecânicos. O próprio espaço da boxe “deverá ser limpo com produto desinfectante e essa higienização deverá ser efectuada no início de cada dia de trabalho”.

Nota ainda para o facto de ter de ser providenciados “pontos específicos para a recolha de máscaras e luvas usadas”. N.G.