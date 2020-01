A ANSA/Orquestra Clássica (OCM) da Madeira apresenta hoje, pelas 18 horas, um concerto da Orquestra de Cordas ‘Ensemble XXI’, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Neste espectáculo, serão invocados “quatro extraordinários representantes da criação musical do século XX”, com um grande destaque para a interpretação do ‘Nocturno’ de um dos maiores sinfonistas portugueses,...