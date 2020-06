É já amanhã que arranca a grelha de Verão da RTP-Madeira e que estará no ar durante 12 semanas. Oportunidade para a televisão madeirense mostrar trabalho, com 400 horas de produção garantida, com a particularidade de ter 10 novos programas.

O ‘Verão cá Dentro’ é a aposta de segunda a sexta-feira, e tem uma cara nova na apresentação. Catarina Fernandes, já com experiência televisiva,...