Devolução do material furtado é cada vez mais improvável

Enquanto os inertes furtados da praia da Tabua não são devolvidos - se é que o material indevidamente retirado alguma vez será reposto - na zona da foz da ribeira o movimento é agora bastante mais reduzido, depois da fiscalização feita ao local pela Direcção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente (DROTA), na sequência do contacto do DIÁRIO. Realidade oposta persiste no...