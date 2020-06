O ‘Anthem of the Seas’ seria o primeiro navio a retomar as escalas no Porto do Funchal, mas só a 29 de Julho, operação essa que foi cancelada. No entanto, já a partir de 15 de Junho, a principal infra-estrutura marítima da Madeira volta a poder receber as escalas de navios de cruzeiro. Coincidindo com a época baixa e o lento retomar da indústria após ser completamente paralisada...