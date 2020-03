O primeiro caso suspeito de doente infectado por coronavírus na Madeira deu negativo. O resultados foi divulgado, ontem, ao início da tarde, pelo presidente do IASAÚDE, mas a indicação no sentido da não confirmação das suspeitas iniciais já eram do conhecimento das autoridades de saúde, desde a noite anterior.

Como explicou Herberto Jesus, por uma questão de controlo de qualidade,...