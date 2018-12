O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira informa que, na passada terça-feira, no âmbito de uma intervenção policial, procedeu à detenção em flagrante delito de dois cidadãos do sexo masculino, de nacionalidade estrangeira, com 54 anos e 61 anos de idades, ambos residentes no concelho do Funchal, fortemente indiciados pelo crime de tráfico de estupefacientes....