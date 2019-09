Um jovem de 18 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública, pelo crime de tráfico de estupefacientes. A detenção ocorreu no âmbito da operação ‘Escola Segura – início do ano lectivo 2019/2020’, que teve como alvo as “zonas de concentração de alunos em espaços adjacentes aos Estabelecimentos de Ensino Secundário da cidade do Funchal, conotadas com incivilidades e absentismo...