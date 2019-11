Um português de 35 anos foi detido, na segunda-feira, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no Aeroporto Internacional da Madeira. O homem tinha três mandados de detenção e foi interceptado num voo proveniente do Reino Unido. Agora, fica no Estabelecimento Prisional do Funchal a cumprir uma pena de 6 anos, a que tinha sido condenado devido a vários crimes.

