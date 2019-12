A Polícia de Segurança Pública deteve um homem de 35 anos, na zona velha do Funchal, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

“A detenção ocorreu na sequência das acções realizadas pela Divisão Policial do Funchal na Zona Velha da Cidade do Funchal tendo as mesmas incidido sobre zonas de concentração de pessoas ali existentes, com especial destaque para locais relacionados com o...