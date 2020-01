Um homem foi detido no final da manhã de segunda-feira no Jardim Municipal do Funchal, na posse de droga, armas e ainda de uma apreciável quantia em dinheiro no valor de aproximadamente 10 mil euros.

Segundo apurou o DIÁRIO, o homem, de 42 anos, referenciado pela prática de crimes de tráfico de estupefacientes, foi surpreendido pela rápida abordagem de uma equipa de agentes da Polícia...