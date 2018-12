Detido com álcool e sem inspecção no carro

Um homem na casa dos 50 anos foi apanhado pela Polícia de Segurança Pública a conduzir embriagado e sem inspecção no carro. O indivíduo foi interceptado na Estrada dos Maroços, em Machico, no âmbito de uma acção policial de fiscalização de trânsito realizada no passado sábado.

Segundo o DIÁRIO apurou, depois de ter sido mandado parar o homem apresentou os documentos da viatura mas...