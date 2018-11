Militar madeirense terá sido assassinado

Luís Teles, o jovem madeirense de 23 anos, natural de Câmara de Lobos, que em Setembro último morreu na sequência do disparo de uma arma de fogo, no quartel da Carregueira, em Sintra, terá sido assassinado por um colega do Exército. Fica assim afastada a hipótese de suicídio que também foi colocada sobre a mesa na altura da tragédia.

Tal como o DIÁRIO noticiou, no momento em que...